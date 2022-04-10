Новый субъект? Российские политики вернулись к истории создания Таврической губернии
Политики в эфире НСН обсудили возможности расширения границ России в ходе спецоперации.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предлагает восстановить Таврическую губернию в исторических границах, сообщает РИА Новости.
«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности», - заявил Шеремет.
8 (19) апреля 1783 года российская императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу»[14], над которым она работала совместно с Григорием Потемкиным. На присоединённой территории в 1784 году была образована Таврическая область.
В настоящее время Москва в ходе переговоров с Киевом настаивает на том, чтобы Украина признала Крым, по итогам референдума 2014 года воссоединившийся с Россией, территорией РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в представленном Украиной проекте соглашения с Россией Киев отошёл от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Он отметил, что ранее украинская сторона обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте документа этого пункта нет.
По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Россия по итогам переговоров должна признать Украину в границах без Луганской, Донецкой народных республик и Крыма. Об этом парламентарий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Россия должна признать Украину в границах без ЛНР, ДНР и Крыма… В Запорожье на тех территориях, которые уже освободили, идет восстановление нормального диалога с органами местной власти, назначаются временные главы. В Херсоне также проводится гуманитарная работа, однако есть проблемы с медикаментами», - сказал Водолацкий.
Более того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН выразил уверенность, что Донбассом дело не ограничится, и к России присоединятся другие территории современной Украины, в том числе Херсонская.
«Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России. Россия не идентична РФ, Российской Федерации. Донбасс – и так Россия. И Одесса – Россия, и Харьков – Россия. И Севастополь, и Мелитополь. И Киев, на самом деле, Россия. Россия – это страна. Российская Федерация – это государство. Что до вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, то это можно было сделать еще в 2014 году. Это был бы логичный шаг», - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин на митинге в Лужниках заявил, что решение о воссоединении России и Крыма было правильным и своевременным, сообщает РИА Новости. «Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор», - подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.
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