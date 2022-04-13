Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины

Политик подчеркнул, что окончательную позицию населения этих территорий относительно их будущего необходимо зафиксировать демократическими процедурами — например, референдумом.

«Население имеет право на самоопределение», — указал Мурадов в беседе с РИА Новости.

Постпред Крыма считает, что в случае, если юг Украины вернется под контроль Киева, то «проживающему там населению грозит катастрофа, репрессии и возможно физическое устранение многих тысяч людей». Мурадов подчеркнул, что такой сценарий недопустим, пишет Ura.ru.

«Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов. Но окончательное слово - за народом», — заявил политик.

