«Декоративная фигура»: Обмен «проворовавшегося» Медведчука на пленных Украины назвали абсурдным

Политолог уверен, что президент России Владимир Путин ни при каких условиях не согласится на обмен Медведчука. При этом он подчеркнул, что политик не играет никакой роли в международных делах и отношениях России и Украины.

«Владимир Путин не пойдет на такой шаг. С какой стати тысячу морпехов, которые сдались в плен, обменивать на одного бездарного, проворовавшегося политика? Он не играет никакой роли ни в международной политике, ни в российско-украинских отношениях», - резюмировал Безпалько.

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он сидел в военной форме и в наручниках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского, заявил, что видел фото, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности.

Российский президент Владимир Путин — крестный отец дочери Медведчука, отмечают СМИ. На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Ему грозит пожизненное заключение.

