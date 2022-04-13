«Декоративная фигура»: Обмен «проворовавшегося» Медведчука на пленных Украины назвали абсурдным

Виктор Медведчук не имеет никакого значения для России, Путин не пойдет на такой обмен, заявил в эфире НСН политолог Богдан Безпалько. 

Обменивать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на тысячу пленных украинцев будет абсурдным решением: политик воровал деньги у России и имитировал пророссийский политический класс, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев. Богдан Безпалько считает, что подобный обмен недопустим.

«Медведчук не имеет никакого значения для России. Эта фигура отчасти декоративная и символическая. Безусловно, обменивать Медведчука на более, чем тысячу пленных – это абсурд, такое недопустимо. Пленных можно обменивать на других пленных и только в равном количестве. Медведчук – это человек, который успешно воровал деньги, которые выделяла ему Россия на то, чтобы он формировал пророссийский политический класс. Все это он успешно имитировал, а деньги клал себе в карман. За счет этих средств он купил себе личный самолет, яхту и очень неплохо жил. Считаю абсолютно недопустимым обменивать Медведчука вообще на кого-либо», - сказал Безпалько.
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Политолог уверен, что президент России Владимир Путин ни при каких условиях не согласится на обмен Медведчука. При этом он подчеркнул, что политик не играет никакой роли в международных делах и отношениях России и Украины.

«Владимир Путин не пойдет на такой шаг. С какой стати тысячу морпехов, которые сдались в плен, обменивать на одного бездарного, проворовавшегося политика? Он не играет никакой роли ни в международной политике, ни в российско-украинских отношениях», - резюмировал Безпалько.

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он сидел в военной форме и в наручниках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского, заявил, что видел фото, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности.

Российский президент Владимир Путин — крестный отец дочери Медведчука, отмечают СМИ. На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Ему грозит пожизненное заключение.

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ФОТО: РИА Новости
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