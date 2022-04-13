Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен Россией военных. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.
О задержании Медведчука Зеленский сообщил накануне вечером, напоминает телеканал «360».
«Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня [Виктора Медведчука] на наших ребят в русском плену», — указал украинский президент.
Зеленский отметил, что правоохранительные органы и военные России и Украины должны рассмотреть возможность такого обмена, пишет Ura.ru.
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