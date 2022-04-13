Минобороны РФ подтвердило информацию о тысяче сдавшихся украинских военных в Мариуполе

Ранее о сдавшихся в плен украинских морпехах сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале. Там же он выложил фотографии с места события.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен Россией военных. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

