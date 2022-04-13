Минобороны РФ подтвердило информацию о тысяче сдавшихся украинских военных в Мариуполе

Минобороны РФ подтвердило, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

По данным ведомства, среди них 162 офицера, 47 женщин, а 151 человека ранены.

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Ранее о сдавшихся в плен украинских морпехах сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале. Там же он выложил фотографии с места события.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен Россией военных. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеМариуполь
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