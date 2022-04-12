Зеленский сообщил о задержании беглого Медведчука СБУ

Рогозин доложил о полном импортозамещении на строительстве Восточного Зеленский сообщил о задержании СБУ главы «Оппозиционной платформы» Медведчука СК РФ рассмотрит обращение об аресте имущества уехавших граждан Таджикистан стягивает силы к границе с Киргизией Telegram-канал Кремля получил верификацию