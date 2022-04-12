Зеленский сообщил о задержании беглого Медведчука СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции, проведенной СБУ, был задержан оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук (который еще и является кумом президента РФ Владимира Путина).

Адвокат Медведчука объяснила его бегство из-под домашнего ареста

18 марта Медведчук был заочно арестован на Украине по подозрению в поставках угля с территории ДНР.

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