Песков усомнился в достоверности кадров задержания Медведчука

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции, проведенной СБУ, был задержан оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук (который еще и является кумом президента РФ Владимира Путина).

По мнению Пескова, кадры могут быть «фейками».

18 марта Медведчук был заочно арестован на Украине по подозрению в поставках угля с территории ДНР.



