Песков усомнился в достоверности кадров задержания Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что кадры задержания украинского политика Виктора Медведчука соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

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Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции, проведенной СБУ, был задержан оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук (который еще и является кумом президента РФ Владимира Путина).

По мнению Пескова, кадры могут быть «фейками».

18 марта Медведчук был заочно арестован на Украине по подозрению в поставках угля с территории ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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