«Объявлена охота»: ВС РФ уничтожают Challenger 2, Украина просит ракеты ATACMS

По словам Риттера, в Пентагоне понимают, что РФ может перехватывать снаряды такой модификации. Он выразил уверенность, что поставка ATACMS не поможет Киеву, как и все остальное оружие, переданное ей американцами.

Так, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что решения по поставкам на Украину оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS еще нет. Он отмечал, что решения о поставках оружия Украине принимаются в зависимости от ее неотложных потребностей.

При этом ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Белым дом близок к тому, чтобы одобрить поставки таких комплексов. Согласно данным, вопрос ожидает решения на высоком уровне.

Киев уже около года просит Вашингтон о передаче ракет ATACMS. По словам украинского президента Владимира Зеленского, дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, «жизненно необходимы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). США ранее отклоняли просьбу из опасений, что Киев может применить ракеты не только по Крыму, но также и по остальной территории России.

Однако даже крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не помогли Киеву бороться с российской армией. Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявлял в интервью НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета.