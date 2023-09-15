«Объявлена охота»: ВС РФ уничтожают Challenger 2, Украина просит ракеты ATACMS
Зеленский просит США о поставке «жизненно необходимых» дальнобойных ракет. Между тем российские военные уничтожают новейшие британские танки Challenger 2.
Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России смогут подавить американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», — сказал он в статье для Sputnik.
По словам Риттера, в Пентагоне понимают, что РФ может перехватывать снаряды такой модификации. Он выразил уверенность, что поставка ATACMS не поможет Киеву, как и все остальное оружие, переданное ей американцами.
Так, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что решения по поставкам на Украину оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS еще нет. Он отмечал, что решения о поставках оружия Украине принимаются в зависимости от ее неотложных потребностей.
При этом ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Белым дом близок к тому, чтобы одобрить поставки таких комплексов. Согласно данным, вопрос ожидает решения на высоком уровне.
Киев уже около года просит Вашингтон о передаче ракет ATACMS. По словам украинского президента Владимира Зеленского, дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, «жизненно необходимы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). США ранее отклоняли просьбу из опасений, что Киев может применить ракеты не только по Крыму, но также и по остальной территории России.
Однако даже крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не помогли Киеву бороться с российской армией. Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявлял в интервью НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета.
«Это высокоточные, современные ракеты повышенной дальности. Наши зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожить на конечном участке полета», - говорил Бижев.
Все же ряд военных, экспертов и аналитиков опасаются, что США могут решиться предоставить Украине ракеты ATACMS. Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с НСН, при помощи таких ракет украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину. Он подчеркнул, что РФ не должна дать ATACMS «доехать» до Киева.
«Не исключаю, что они после серии ракетных ударов предоставят Украине ракеты большой дальности ATACMS. Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», - указал Сивков.
Между тем российская армия получает новое вооружение и не дает ВСУ сломить оборону. Теперь российские фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые уже применили в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что Су-34 при помощи такой ракеты поразил украинский военный объект. При этом для этого была задействована самая современная версия фронтового бомбардировщика Су-34НВО.
Вооруженные силы РФ успешно уничтожают и новейшую западную технику. Советник врио главы ДНР Ян Гагин 15 сентября сообщил, что российские военные целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2. Он рассказал, что разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса.
По словам Гагина, ВСУ применяли Challenger 2 в направлении Работино в составе бронегруппы из советских образцов. Подчеркивается, что бронегруппа должна была выполнять задачи по охране британского танка. Советник Пушилина подчеркнул, что Challenger 2 не подлежит восстановлению, полностью выгорел и «развеял миф о непобедимости британского оружия».
«Это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота», - приводит РИА Новости его слова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия даст решительный ответ на поставку Западом дальнобойного оружия Киеву. Он отмечал, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, «тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», сообщает «Радиоточка НСН».
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