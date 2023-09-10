Журналист Хинкл: Лондону не понравилось уничтожение танка Challenger

Стала известна реакция британских властей на уничтожение танка Challenger 2, который был передан Украине.

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Как сообщил американский журналист Джексон Хинкл, Великобритании не понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки. Лондон отказывается поставлять Киеву новые Challenger 2, поскольку уже передали 14 штук. Журналист не исключил, что Великобритания сама испытывает дефицит этой техники.

Хинкл считает, что уничтожение западного оружия российской артиллерией — плохой маркетинг для британских и немецких танков, и других военных систем НАТО, при этом хорошая реклама «русского оружия».

Ранее глава Генштаба Британии рассказал о сильных эмоциях от уничтожения Challenger 2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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