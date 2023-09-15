Российские Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности
15 сентября 202306:02
Российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, сообщает РИА Новости.
Их применение впервые опробовали в рамках специальной военной операции. До сих пор на этих самолетах такие ракеты не использовались.
Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности могут потребоваться при конфликте с НАТО.
Ранее СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru