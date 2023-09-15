Российские Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности

Российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, сообщает РИА Новости.

Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении

Их применение впервые опробовали в рамках специальной военной операции. До сих пор на этих самолетах такие ракеты не использовались.

Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности могут потребоваться при конфликте с НАТО.

Ранее СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:БомбардировщикиСу-34

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