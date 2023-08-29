Times: Британия хочет убедить США и Германию передать Киеву дальнобойное оружие
Великобритания хочет на полях саммита G20 убедить Соединенные Штаты и Германию начать поставлять Украине дальнобойное вооружение. Об этом сообщила газета Times.
Отмечается, что подобная тактика Лондона связана с тем, что Вашингтон и Берлин в отличие от Британии и Франции пока не решались предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.
Ранее советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал ФРГ передать Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что сегодня идет дискуссия относительно поставок таких ракет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru