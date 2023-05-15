«На всех этапах полета»: Генерал Бижев рассказал, как РФ уничтожит ракеты Storm Shadow

Ранее Минобороны РФ сообщило, что отечественной ПВО удалось сбить одну крылатую ракету Storm Shadow, а также 10 снарядов HIMARS. Бижев назвал британские ракеты новым средством нападения для российской ПВО, но наши комплексы способны эффективно их сбивать.

«Это высокоточные, современные ракеты повышенной дальности. Наши зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожить на конечном участке полета», - сказал Бижев.