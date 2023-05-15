«На всех этапах полета»: Генерал Бижев рассказал, как РФ уничтожит ракеты Storm Shadow
Российские системы противовоздушной обороны способны уничтожить ракеты Storm Shadow на всех этапах полета, сказал НСН Айтеч Бижев.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил в беседе с НСН, что зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что отечественной ПВО удалось сбить одну крылатую ракету Storm Shadow, а также 10 снарядов HIMARS. Бижев назвал британские ракеты новым средством нападения для российской ПВО, но наши комплексы способны эффективно их сбивать.
«Это высокоточные, современные ракеты повышенной дальности. Наши зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Панцирь» и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожить на конечном участке полета», - сказал Бижев.
Собеседник НСН отметил, что российские войска постоянно тренируются, чтобы эффективно бороться с оружием противника.
«Отрабатываются все средства на полигонах. Поэтому опыт будут передаваться в подразделения войск ПВО, в ближайшей перспективе начнем с этими ракетами эффективно бороться», - резюмировал Бижев.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что лучший способ борьбы – превентивные меры, уничтожение складов с этими боеприпасами и их носителей.
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