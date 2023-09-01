Военный эксперт: Украина не наладит массовое производство дальнобойных ракет

Он напомнил, что ранее Украина была ракетной державой, в частности, соответствующими технологиями занимался Южный машиностроительный завод. Если Запад будет поставлять требуемые комплектующее, Украина может изготовить 10-12 ракет.

Матвийчук предположил, что ракеты могут применяться для ударов вглубь России. При этом военный отметил, что даже в случае достижения целей одной-двумя ракетами разветвленная система ПВО сделает это невозможным в дальнейшем.

Эксперт также назвал самой мощной составляющей ракеты систему управления и навигации, которая у Украины отсутствует, а значит, технические характеристики будут зависеть от комплектующих, поставляемых Западом. «В целом, вероятно, это будет некая летающая боеголовка с непонятными целями», — допустил Матвийчук.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

