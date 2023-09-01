Военный эксперт: Украина не наладит массовое производство дальнобойных ракет
Украина способна создать ракету большой дальности, которая может пролететь свыше 700 км, но массовое производство дальнобойного оружия сейчас наладить нельзя. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука.
Он напомнил, что ранее Украина была ракетной державой, в частности, соответствующими технологиями занимался Южный машиностроительный завод. Если Запад будет поставлять требуемые комплектующее, Украина может изготовить 10-12 ракет.
Матвийчук предположил, что ракеты могут применяться для ударов вглубь России. При этом военный отметил, что даже в случае достижения целей одной-двумя ракетами разветвленная система ПВО сделает это невозможным в дальнейшем.
Эксперт также назвал самой мощной составляющей ракеты систему управления и навигации, которая у Украины отсутствует, а значит, технические характеристики будут зависеть от комплектующих, поставляемых Западом. «В целом, вероятно, это будет некая летающая боеголовка с непонятными целями», — допустил Матвийчук.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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