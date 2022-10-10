«Никакой осторожности не надо»: Военный аналитик призвал уничтожать украинские коммуникации

Ранее стало известно, что представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post. Также появилась информация о договоренности президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7 в онлайн-формате. Сивков заявил, что западные страны по-прежнему будут снабжать Украину оружием.

«Не исключаю, что они после серии ракетных ударов предоставят Украине ракеты большой дальности ATACMS. Дальность стрельбы у них 300 км, так что украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину», — сказал Сивков.

Собеседник НСН отметил, что со стороны России должен последовать решительный ответ.

«Никакой осторожности не надо. Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», — подчеркнул аналитик.

Ранее в МИДе России заявили, что поставка Западом Украине дальнобойных, а также более мощных средств поражения окажутся для Россией красной линией.

