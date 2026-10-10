Как дизельная сделка с США отразится на объемах топлива в РФ
Вице-премьер Александр Новак заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом даже после начала поставок за рубеж.
Россия и США по итогам телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заключили дизельную сделку. Теперь Минфин США выпустит лицензию на поставки российского дизтоплива, которая будет действовать до 7 апреля 2027 года. Она коснется всех операций, связанных с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизеля российского происхождения, включая ввоз в Штаты.
Американский лидер заявил, что соглашение поспособствует снижению мировых цен на дизельное топливо. Однако хватит ли его в России?
ХВАТИТ ЛИ ТОПЛИВА В РФ?
При этом вице-премьер Александр Новак заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом даже после начала поставок за рубеж, пишет РБК.
Он рассказал, что РФ начинает снимать ограничения на экспорт дизеля раннее запланированных сроков. До этого, в сентябре, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября.
Новак сообщил, что Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам. Речь идет о 300 тысячах тонн в октябре. По его словам, экспорт вырастет до 500 тысяч тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре.
«В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», - заявил Новак, добавив при этом, что российский рынок будет также полностью снабжен дизелем.
Известно, что в сентябре РФ нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии. По данным Reuters, на внутреннем рынке даже начал образовываться его избыток. Из-за этого объем отгрузок вырос с 371 тысячи тонн в августе до 427 тысяч тонн в сентябре. Отмечается, что сильнее всего выросли поставки в Казахстан: с 28 тысяч до 77 тысяч тонн, а в Узбекистан после отсутствия августовских поставок отправили примерно 26 тысяч тонн, пишет КP.RU.
Дизель — это один из основных нефтепродуктов, который Россия поставляет на внешний рынок, поэтому снятие американских санкций является отличной возможностью для РФ заработать. Сразу после публикации Дональда Трампа о заключении дизельной сделки общий индекс Мосбиржи рванул на вечерних торгах, преодолев отметку в 2 тысячи 400 пунктов.
Котировки побили рекорд 30 июня 2026 года. Тогда индекс был крайне высок из-за подорожания российской нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
СОГЛАШЕНИЯ О СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН
Накануне в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что в 35 регионах России действуют соглашения о стабилизации цен на топливо. Известно, что к настоящему времени заключено уже 93 соглашения с компаниями.
Отмечается, что ФАС продолжает оказывать содействие органам власти регионов и независимым операторам АЗС в заключении соглашений о стабилизации цен на топливо. В ведомстве напомнили, что договоренности оформляются на основании постановления правительства РФ № 662 для улучшения ситуации на топливном рынке за счет ограничения роста цен.
В службе уточнили, что из общего числа договоренностей 20 были заключены с компаниями, управляющими более чем 20 заправками в пределах одного региона. Их подписали в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской и Вологодской областях, в Мордовии, Татарстане, Хакасии, Бурятии, Якутии, а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях.
Представители ФАС рассказали, что ранее уже уведомили региональные власти о возможности заключать подобные соглашения. Первые договоренности были достигнуты в августе и сентябре, но служба намерена и дальше помогать участникам в выполнении принятых обязательств.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С БЕНЗИНОМ?
До этого сообщалось, что в 27 российских регионах с 29 сентября по 5 октября уменьшились цены на бензин. По данным РИА Новости, сильнее всего они сократились в Марий Эл, где топливо подешевело на 2,49%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии.
При этом повышение стоимости в этот период было зафиксировано в 35 регионах России. Сильнее всего — в Якутии (+4,7%) и Ивановской области (+4%). В Москве бензин тогда подорожал на 0,7%, а в Санкт-Петербурге — на 0,1%.
Между тем, правительство России разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива на некоторые АЗС при выполнении норматива обязательных продаж на бирже. В пресс-службе кабмина сообщили, что до конца текущего года в норматив можно будет включать объемы топлива, реализованные АЗС, которые заключили с регионами соглашения о предельном уровне цен и предоставляют данные о продажах бензина и дизеля.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН объяснила, что нефтяным компаниям разрешат засчитывать прямые поставки на АЗС в счет выполнения обязательного биржевого норматива, что исключит очереди за бензином.
«У нас есть сегодня некие сложности с поставками, допустим, АИ-95, выстраиваются очереди. Чтобы полностью эти очереди исключить, выпускается такое постановление. Будет учитываться пролив на АЗС, таким образом, получится скорректировать ситуацию по своевременному и полному обеспечению АЗС всеми необходимыми видами нефтепродуктов. Сегодня у нас не во всех регионах есть преимущественное присутствие федеральных структур, есть регионы, где больше независимых АЗС. В таком случае независимые АЗС находятся в прямой связи с местной властью. Местная власть докладывает о том, что происходит на каждой АЗС. При необходимости такие сети поддерживаются. Таких регионов достаточно. Производитель напрямую не торгует, для этих целей есть торговые дома. Независимые АЗС могут купить топливо там», - рассказала она.
Ранее Анастасия Бунина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом».
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