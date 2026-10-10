Как дизельная сделка с США отразится на объемах топлива в РФ

Американский лидер заявил, что соглашение поспособствует снижению мировых цен на дизельное топливо. Однако хватит ли его в России?

ХВАТИТ ЛИ ТОПЛИВА В РФ?

При этом вице-премьер Александр Новак заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом даже после начала поставок за рубеж, пишет РБК.

Он рассказал, что РФ начинает снимать ограничения на экспорт дизеля раннее запланированных сроков. До этого, в сентябре, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября.