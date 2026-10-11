Зеленский впал в истерику из-за соглашения Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский был раздраженным после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Axios.

Трамп заявил, что Украине пора сменить президента

Портал взял у Зеленского комментарий. На протяжении 15 минут президент Украины говорил с «раздражением и досадой». Он выразил мнение, что его предали, узнав о соглашении Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива.

Зеленский пожаловался журналистам, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во время подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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