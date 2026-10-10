Новак: Россия незамедлительно снимет ограничения на экспорт дизеля
Россия начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива незамедлительно, ранее запланированных сроков. Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-премьер Александр Новак.
Зампредседателя правительства назвал РФ одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок. Страна готова поставить дополнительный объем топлива в США и всем партнерам.
«300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре», — указал Новак.
По его словам, в перспективе объем поставок может увеличиться до 3 млн тонн в месяц. В то же время внутренний рынок РФ будет полностью снабжен таким топливом.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и мира.
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