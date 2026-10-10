Трамп заявил, что Украине пора сменить президента

По его словам, стране требуется лидер, способный добиться заключения мирного договора с Россией.

Трамп отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский располагал соответствующими возможностями, однако не реализовал их.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие недели США планируют согласовать предложение по Украине.

