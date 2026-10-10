Трамп заявил, что Украине пора сменить президента
10 октября 202620:19
Александра Веснина
Президент США Дональд Трамп полагает, что на Украине настало время для смены главы государства.
По его словам, стране требуется лидер, способный добиться заключения мирного договора с Россией.
Трамп отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский располагал соответствующими возможностями, однако не реализовал их.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие недели США планируют согласовать предложение по Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион за $1 млн
- Лантратова сообщила о готовности Мелании Трамп подключиться к помощи Алешкам
- СМИ: Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России
- Трамп заявил, что Украине пора сменить президента
- Майк Тайсон резко отреагировал на слова Зеленского в адрес Трампа
- Наруто возвращается на экраны с новым аниме и перезагрузкой Сакуры
- СМИ сообщили о пострадавших при взрыве в аэропорту Эр-Рияда
- Кобахидзе оценил решение по санкциям против России
- Слюсарь: Два судна повреждены после атаки ВСУ в Азове Ростовской области
- ВС России поразили в Киеве ЦОД, действующий в интересах ВСУ