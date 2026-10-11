Зеленский назвал неожиданным заявление Трампа об энергетическом перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной стало для него неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

«Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Но если россияне согласны на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится», – сказал он.

Зеленский также попросил американскую администрацию уточнить точные сроки начала действия режима прекращения огня, заверив в полной готовности Киева принять данные условия.

Ранее Трамп объявил о заключении энергетического перемирия между РФ и Украиной, однако не привел никаких подробностей.

На данный момент официальных комментириев с российской стороны не не было.

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ФОТО: ТАСС / SvenSimon-Pre
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