Зеленский назвал неожиданным заявление Трампа об энергетическом перемирии

«Объявление о прекращении огня стало для меня новостью. Но если россияне согласны на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится», – сказал он.

Зеленский также попросил американскую администрацию уточнить точные сроки начала действия режима прекращения огня, заверив в полной готовности Киева принять данные условия.

Ранее Трамп объявил о заключении энергетического перемирия между РФ и Украиной, однако не привел никаких подробностей.

На данный момент официальных комментириев с российской стороны не не было.

