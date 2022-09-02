«Морги забиты»: «Символическое» контрнаступление ВСУ захлебнулось под Херсоном и Энергодаром
Украинские военные за эту неделю предприняли порядка трех попыток наступления на Херсонском фронте, однако все они оказались безуспешны.
Более двух тысяч раненых украинских военных доставлены в госпитали и больницы Николаева, городские морги переполнены после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск. Об этом 2 сентября сообщил глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов.
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, попытка наступления также была в районе Снигиревки. Барбашов считает, что атака имела отвлекающий характер, а основной удар был нанесен немного севернее.
«На нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ», - добавил он.
Так, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 1 сентября сообщил, что украинские войска в течение суток вели безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. По его словам, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек. Также были уничтожены 31 украинский танк, 22 БМП, 18 других боевых машин и иная техника.
Как активно заявляли украинские источники, одной из главных целей ВСУ является Херсон, однако продвижения военных Украины почти не происходит. На этом фоне Минобороны РФ 30 августа в очередной раз сообщило о срыве наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Там рассказали, что 29 августа в течение дня по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского была предпринята попытка наступления в Николаевской и Херсонской областях сразу в трех направлениях. В военном ведомстве уточнили, что подразделения ВСУ понесли большие потери, а российская сторона уничтожила 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты и 9 других боевых бронированных машин. Также было сбито два штурмовика Су-25 Украины.
При этом бывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что 30 августа военные Украины предприняли еще одну безуспешную попытку наступления на Николаевском направлении Херсонского фронта.
«Во вторник противник повторил попытку наступления Кирово-Александровка и на Терновые Поды. Безуспешно. Позиции наших войск - на южной окраине Терновых Под. Северная часть села - в "серой зоне"», - написал Стрелков на своей странице ВКонтакте.
Между тем, некоторые эксперты и специалисты считают, что украинские военные были абсолютно не подготовлены для контрнаступления на Херсон. Как сообщил обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс, Украина не сможет оправиться от неудачного наступления. Автор пишет, что действия Вооруженных сил Украины носят скорее символический, нежели стратегический характер. Фокс отметил, что Владимир Зеленский пошел на это, даже несмотря на то, что военные советники выступали против, так как армия не готова к такому.
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — сказал обозреватель и предположил, что Зеленский пошел на этот шаг в связи с тем, что боялся лишиться поддержки союзников, в частности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
В свою очередь военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ в ближайшие недели или месяцы будут пытаться «отвоевать» Херсон, однако у них вряд ли это получится.
«Они попытаются организовать наступление на Херсон. Получится ли? Далеко не факт. Можно заранее стать миллионером, объявить о намерении соблазнить Монику Беллуччи, но удастся ли это. Противник будет продолжать пытаться. Так что активности ожидать стоит, но задача российской армии сделать так, чтобы у них этого не получилось. Организация плана по «отвоевыванию» юга Украины может занять сколько угодно времени. Возможно, они уже стоят на позициях. Возможно, что это будет дело нескольких ближайших недель или месяцев. Но все силы на эти территории не бросят», - объяснял специалист.
Тем временем, вчера, 1 сентября, по сообщениям Минобороны РФ, украинцы пытались взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в день визита специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Силы ВСУ высадили в районе станции две диверсионные группы численностью до 60 человек. Для заброски десанта использовались семь моторных лодок. По официальному сообщению ведомства, «гостей» заблокировала Росгвардия совместно с прибывшим подкреплением, к ликвидации диверсантов подключили вертолеты. Кроме того, украинцы попытались высадить еще один десант в другом месте неподалеку от АЭС, но российские силы потопили две самоходные баржи.
Так, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал «отбить» юг страны в ходе российской спецоперации и мобилизовать для этого до одного миллиона человек. Однако, по его словам, ВСУ планируют «отвоевывать» исключительно стратегически важные территории.
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