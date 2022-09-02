«Морги забиты»: «Символическое» контрнаступление ВСУ захлебнулось под Херсоном и Энергодаром

В свою очередь военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ в ближайшие недели или месяцы будут пытаться «отвоевать» Херсон, однако у них вряд ли это получится.

«Они попытаются организовать наступление на Херсон. Получится ли? Далеко не факт. Можно заранее стать миллионером, объявить о намерении соблазнить Монику Беллуччи, но удастся ли это. Противник будет продолжать пытаться. Так что активности ожидать стоит, но задача российской армии сделать так, чтобы у них этого не получилось. Организация плана по «отвоевыванию» юга Украины может занять сколько угодно времени. Возможно, они уже стоят на позициях. Возможно, что это будет дело нескольких ближайших недель или месяцев. Но все силы на эти территории не бросят», - объяснял специалист.

Тем временем, вчера, 1 сентября, по сообщениям Минобороны РФ, украинцы пытались взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в день визита специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Силы ВСУ высадили в районе станции две диверсионные группы численностью до 60 человек. Для заброски десанта использовались семь моторных лодок. По официальному сообщению ведомства, «гостей» заблокировала Росгвардия совместно с прибывшим подкреплением, к ликвидации диверсантов подключили вертолеты. Кроме того, украинцы попытались высадить еще один десант в другом месте неподалеку от АЭС, но российские силы потопили две самоходные баржи.

Так, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал «отбить» юг страны в ходе российской спецоперации и мобилизовать для этого до одного миллиона человек. Однако, по его словам, ВСУ планируют «отвоевывать» исключительно стратегически важные территории.

