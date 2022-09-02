СМИ: Украина не оправится от неудачного контрнаступления
Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, сообщает британская Evening Standard.
По данным газеты, действия украинских Вооруженных сил носят символический, нежели стратегический характер. Издание не исключило, что президент Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Европейского союза, которые не видят продвижения ВСУ. При этом военные советники главы государства выступали против контрнаступления Киева из-за неподготовленности армии.
Зеленский решился на наступление лишь для демонстрации собственных «успехов», заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. Он назвал попытку Украины организовать наступление — политическим шагом, в котором не было никакого реального смысла.
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