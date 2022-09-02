СМИ: Украина не оправится от неудачного контрнаступления

По данным газеты, действия украинских Вооруженных сил носят символический, нежели стратегический характер. Издание не исключило, что президент Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Европейского союза, которые не видят продвижения ВСУ. При этом военные советники главы государства выступали против контрнаступления Киева из-за неподготовленности армии.

Зеленский решился на наступление лишь для демонстрации собственных «успехов», заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. Он назвал попытку Украины организовать наступление — политическим шагом, в котором не было никакого реального смысла.

