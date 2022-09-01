В Херсоне обнаружили штаб-квартиру террористической организации

Правоохранители обнаружили в центре Херсона штаб-квартиру украинской террористической организации, члены которой могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Херсонская ВГА заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы

«30.08.2022 полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики запрещенной в России террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Во время осмотра сотрудники МВД изъяли одежду с символикой террористической группировки, печатную продукцию с пропагандой идей национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмРегионыУкраина
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