В Херсоне обнаружили штаб-квартиру террористической организации

«30.08.2022 полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики запрещенной в России террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Во время осмотра сотрудники МВД изъяли одежду с символикой террористической группировки, печатную продукцию с пропагандой идей национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, пишет RT.

