Минобороны: ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
Украинские военные попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона приняла меры по уничтожению противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, около 6 часов утра две украинские диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на берегу Каховского водохранилища в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС, отмечает Ura.ru. Попытка захвата была предотвращена в том числе с применением армейской авиации.
«Кроме того, с 8:00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС», — добавили в Минобороны.
По информации ведомства, четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока, отмечает РИА ФАН. Министерство считает, что своими действиями Киев пытается сорвать визит рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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