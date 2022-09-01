Минобороны: ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС

По данным военного ведомства, около 6 часов утра две украинские диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на берегу Каховского водохранилища в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС, отмечает Ura.ru. Попытка захвата была предотвращена в том числе с применением армейской авиации.

«Кроме того, с 8:00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС», — добавили в Минобороны.

По информации ведомства, четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока, отмечает РИА ФАН. Министерство считает, что своими действиями Киев пытается сорвать визит рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

