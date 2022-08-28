Минобороны: ВКС РФ уничтожили цеха «Мотор Сич», где ремонтировали вертолеты ВСУ

ВКС России поразили цеха предприятия «Мотор Сич» в Запорожской области, в которых ремонтировали вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, ВКС нанесли высокоточный удар по территории завода.

Кроме того, в Никополе Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, предназначенное для снабжения украинской армии топливом. Кроме того, ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке, в результате чего были уничтожены до 80 польских наемников, подчеркивает RT.

