Украинская ракета ударила по Мелитополю

Войска Украины нанесли ракетный удар по городу Мелитополь, сообщает РИА новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе

По его словам, в результате сработала система противовоздушной обороны. Согласно предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет. В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

Напомним, российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраина
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