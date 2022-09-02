Украинская ракета ударила по Мелитополю

По его словам, в результате сработала система противовоздушной обороны. Согласно предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет. В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

Напомним, российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

