Херсонская ВГА заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы

«На Таврическом (микрорайоне. - НСН) была активизация. Но все там нормально», - заявил чиновник в беседе с ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что все члены ДРГ были уничтожены, сообщает РЕН ТВ. Местные власти контролируют ситуацию, пишет РИА ФАН.

