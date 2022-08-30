Херсонская ВГА заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы

Диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована во вторник утром в Херсоне. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

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«На Таврическом (микрорайоне. - НСН) была активизация. Но все там нормально», - заявил чиновник в беседе с ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что все члены ДРГ были уничтожены, сообщает РЕН ТВ. Местные власти контролируют ситуацию, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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