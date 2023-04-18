«Мины, рвы, мясорубка»: НАТО у границ, Украина – выжидает начало наступления
НАТО развернуло войска вдоль восточной границы с Россией, чтобы сделать их «более заметными» для Москвы. Между тем Украине предрекают невиданные препятствия и «мясорубку» при попытке контрнаступления.
НАТО из-за ситуации на Украине ведет подготовку к боевым действиям на своих границах. Об этом сообщила газета The New York Times.
Отмечается, что Североатлантический альянс переходит от «стратегии сдерживания» к «стратегии сдерживания воспрещением». Указывается, что такая стратегия подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками. Кроме того, предусматривается увеличение расходов на оборону, а также больше детальных требований к союзникам о том, какими силами и оборудованием они должны обладать.
«Намерение состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более сильными и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания», — говорится в материале.
По данным The New York Times, на сегодняшний день альянс развернул батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. При этом авторы указывают на большое количество проблем, с которыми сталкивается НАТО в последнее время. В частности, чиновники НАТО признают то, что у альянса еще не хватает сил, пригодных для полноценного развертывания на границе с Россией. Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, американцы вернулись в Европу и теперь «решают с НАТО, как именно США будут защищать Европу».
Между тем США продолжают поставлять на Украину все больше вооружения. При этом замминистра обороны страны Колин Каль 17 апреля заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого Киеву вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.
«Президент (США Джо – ред. НСН) Байден дал ясно понять, что, хотя мы делаем все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его перерастании в третью мировую войну», — сказал Каль в интервью журналу Foreign Policy.
В России продолжают заявлять, что поставка оружия Киеву может спровоцировать прямой конфликт Вашингтона и Москвы. Как отмечал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, США ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.
Тем временем российские вооруженные силы продолжают продвигаться на Украине. Испанская газета El País 17 апреля заявила, что украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступления. Военные эксперты в разговоре с изданием указали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с такими инженерными укреплениями, каких не возводили в Европе на протяжении 80 лет. Аналитики подчеркнули, что потери Киева в технике и живой силе будут огромными.
«Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей», - говорится в статье.
Так, западные СМИ регулярно сообщают о возможных датах контрнаступления Украины. На этом фоне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН призвал не верить СМИ о возможных датах контрнаступления, а также предположил возможный маршрут ВСУ, когда наступление все-таки начнется.
«Если мы говорим о Запорожском направлении, то я практически уверен, что в большие города вроде Бердянска или Мелитополя они суваться не будут. Если попытаются каким-то образом разрезать нашу оборону, дойдя до Азовского моря, то сделают это в районе Токмака, и дальше до моря, минуя крупные города, чтобы не увязнуть в боевых действиях. Хотя бы потому, что сил у них не так много, и тем более их не хватит, чтобы захватить какой-нибудь относительно крупный город», - говорил Рогов.
В свою очередь председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке контрнаступления.
«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.
Ранее ряд экспертов сообщили, что украинские военные массово отказываются воевать. Член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН заявлял, что большинство украинских бойцов видят, что «все уже проиграно», сообщает «Радиоточка НСН».
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