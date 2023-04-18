«Мины, рвы, мясорубка»: НАТО у границ, Украина – выжидает начало наступления

«Намерение состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более сильными и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания», — говорится в материале.

По данным The New York Times, на сегодняшний день альянс развернул батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. При этом авторы указывают на большое количество проблем, с которыми сталкивается НАТО в последнее время. В частности, чиновники НАТО признают то, что у альянса еще не хватает сил, пригодных для полноценного развертывания на границе с Россией. Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, американцы вернулись в Европу и теперь «решают с НАТО, как именно США будут защищать Европу».

Между тем США продолжают поставлять на Украину все больше вооружения. При этом замминистра обороны страны Колин Каль 17 апреля заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого Киеву вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

«Президент (США Джо – ред. НСН) Байден дал ясно понять, что, хотя мы делаем все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его перерастании в третью мировую войну», — сказал Каль в интервью журналу Foreign Policy.