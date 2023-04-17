NYT: НАТО из-за Украины готовится к боевым действиям на своих границах
Североатлантический альянс из-за конфликта на Украине начал подготовку к боевым действиям на своих границах, пишет The New York Times.
По данным издания, НАТО переходит к стратегии сдерживания воспрещением. Помимо прочего, это подразумевает большое количество воинских контингентов на границе с Россией.
Также предполагается увеличить расходы на оборону и усилить координацию между США и их европейскими союзниками, говорится в материале.
Журналисты отметили, что НАТО намерено сделать свои силы более заметными для России. Альянс уже направил к границам РФ контингенты из восьми стран, подчеркнуло издание.
НАТО быстро победит в гипотетической войне с Россией, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил стране уничтожением, пишет «Радиоточка НСН».
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