NYT: НАТО из-за Украины готовится к боевым действиям на своих границах

По данным издания, НАТО переходит к стратегии сдерживания воспрещением. Помимо прочего, это подразумевает большое количество воинских контингентов на границе с Россией.

Также предполагается увеличить расходы на оборону и усилить координацию между США и их европейскими союзниками, говорится в материале.

Журналисты отметили, что НАТО намерено сделать свои силы более заметными для России. Альянс уже направил к границам РФ контингенты из восьми стран, подчеркнуло издание.

НАТО быстро победит в гипотетической войне с Россией, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил стране уничтожением, пишет «Радиоточка НСН».

