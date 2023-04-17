«Подлодки против истребителей?»: Российский флот спугнул наступление Украины

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ И УКРАИНСКИЕ БРИГАДЫ

Американский журнал Newsweek рассказал в понедельник о неких «секретных документах», в которых названы конкретная дата атаки Украины и ее непосредственные участники.

«В документе указывается, что поставки (вооружений Украине – прим. НСН) завершаются "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года», — говорится в публикации.

По данным издания, участвовать в наступлении будут девять бригад, входящих в 10-й украинский оперативный корпус. Сейчас они якобы «перевооружаются» США и их союзниками.

На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу доложил в понедельник президенту о внезапной проверке Тихоокеанского флота, которая проходит с 14 апреля.

Несмотря на отдаленность Тихого океана от Украины, Владимир Путин в беседе с Шойгу указал на Донбасс и применение флота «на любых направлениях».

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. (…) И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», - сказал Путин.

Со своей стороны, Шойгу сообщил, что во «внеплановой проверке» участвуют около 90 самолетов и вертолетов, более 160 боевых судов, в том числе 12 подводных лодок, а также более 25 тысяч военнослужащих.

«В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. (…) Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне», - отметил Сергей Кужугетович.

По его словам, в рамках завершающего этапа проверки, который начнется 18 апреля, будут отработаны ракетные удары с кораблей, уничтожение подлодок и полеты стратегических ракетоносцев.