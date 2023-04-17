«Подлодки против истребителей?»: Российский флот спугнул наступление Украины
Путин объяснил Шойгу, где использовать корабли с ракетоносцами, Пригожин ждет «честный бой», а в США отложили сроки «весеннего наступления» Киева.
Американские СМИ начали неделю с сообщений о новых сроках «контрнаступления» Украины, которое журнал Newsweek «подвинул» на 30 апреля.
На этом фоне Россия проводит масштабную «внезапную проверку» Тихоокеанского флота, в рамках которой Владимир Путин намекнул Сергею Шойгу на использовании морской мощи РФ «на любых направлениях».
РОССИЙСКИЙ ФЛОТ И УКРАИНСКИЕ БРИГАДЫ
Американский журнал Newsweek рассказал в понедельник о неких «секретных документах», в которых названы конкретная дата атаки Украины и ее непосредственные участники.
«В документе указывается, что поставки (вооружений Украине – прим. НСН) завершаются "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года», — говорится в публикации.
По данным издания, участвовать в наступлении будут девять бригад, входящих в 10-й украинский оперативный корпус. Сейчас они якобы «перевооружаются» США и их союзниками.
На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу доложил в понедельник президенту о внезапной проверке Тихоокеанского флота, которая проходит с 14 апреля.
Несмотря на отдаленность Тихого океана от Украины, Владимир Путин в беседе с Шойгу указал на Донбасс и применение флота «на любых направлениях».
«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. (…) И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», - сказал Путин.
Со своей стороны, Шойгу сообщил, что во «внеплановой проверке» участвуют около 90 самолетов и вертолетов, более 160 боевых судов, в том числе 12 подводных лодок, а также более 25 тысяч военнослужащих.
«В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. (…) Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне», - отметил Сергей Кужугетович.
По его словам, в рамках завершающего этапа проверки, который начнется 18 апреля, будут отработаны ракетные удары с кораблей, уничтожение подлодок и полеты стратегических ракетоносцев.
ОТ МИГОВ ДО НАЕМНИКОВ
Прогнозируя перспективы возможного наступления Украины, западные СМИ указывают на проблемы Киева с авиацией. По мнению Financial Times, российская авиация, «раздавит украинские спецмашины», если Украина не получит от Запада истребители.
Словакия попыталась сегодня взбодрить антироссийскую коалицию, объявив, что передала Украине все обещанные истребители.
«Тринадцать МиГов уже на Украине», - сообщил в соцсетях министр обороны Словакии Ярослав Надь. При этом Киев пока не озвучивает общее число имеющихся самолетов.
Тем не менее, в России нет никакого пессимизма в связи с украинскими воинственными планами. Например, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал мнение, что России нужна «честная драка», а не «договорняк».
«Россия не может принять никакого договорняка, только честный бой. И если из этого боя мы выйдем потрепанными — в этом нет ничего страшного. (…) Украинцы готовы к наступлению, мы готовы отразить удар. Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала Сильнейшим Государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны. И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России», - написал Пригожин в статье на анонимной блог-платформе Telegraph.
Со своей стороны, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой говорил на пресс-конференции в НСН, что у Украины есть силы только на один удар на одном направлении, но «недостаточно сил для выигрыша».
При этом, по его мнению, у Украины есть «План Б» на случай поражения в контрнаступлении.
«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия», - сказал Липовой.
Он прогнозирует, что в этом случае в дело вступят переодетые наемники.
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