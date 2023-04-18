В США обеспокоились из-за возможных ударов ВСУ внутри России
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность из-за того, что украинские военные могут применить поставляемое американское вооружение для ударов по российской территории, сообщает Foreign Policy со ссылкой на заместителя министра обороны по политическим делам Колина Каля.
По его словам, глава государства Джо Байден дал понять, что, хотя американские власти делают «все возможное для поддержки Украины», США не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и начале третьей мировой войны.
Как сообщалось ранее, утечка данных из Пентагона – мощный удар по ВСУ перед наступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru