В США обеспокоились из-за возможных ударов ВСУ внутри России

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность из-за того, что украинские военные могут применить поставляемое американское вооружение для ударов по российской территории, сообщает Foreign Policy со ссылкой на заместителя министра обороны по политическим делам Колина Каля.

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По его словам, глава государства Джо Байден дал понять, что, хотя американские власти делают «все возможное для поддержки Украины», США не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и начале третьей мировой войны.

Как сообщалось ранее, утечка данных из Пентагона – мощный удар по ВСУ перед наступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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