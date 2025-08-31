Курьер, «аквалангисты» или США: Кто причастен к убийству Андрея Парубия
Убийство бывшего председателя Верховной Рады стало не единственной «зачисткой политического поля» на Украине за последние несколько лет.
30 августа во Львове был убит экс-председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Он являлся одним из организаторов Евромайдана в 2013-2014 годах. В России предполагают, что преступление связано с «зачисткой политического поля» командой действующего украинского президента. При этом есть и другие версии.
КТО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ?
Накануне украинское крыло американской ультраправой группировки «The Base White Phoenix» («Белый феникс») объявило о причастности к убийству бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. В объединении заявили, что политик «сеял смуту среди украинцев и внедрял чуждые для страны культурные ценности», говорится в Telegram-канале группы.
При этом, по мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, убийство Парубия может быть связано с зачисткой политического поля командой президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заметил, что на политическом пространстве киевский режим не терпит никаких альтернатив, предпочитая «моноспектакли», передают «Известия».
Мирошник также предположил, что убийство Парубия могло быть спровоцировано его связью с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что преступление и в этот раз «могут повесить на украинских аквалангистов», подозреваемых в теракте на «Северных потоках».
«В ведомстве (в полиции во Львове – прим. НСН) заявили, что нападение тщательно готовилось. Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Однако один из соратников Парубия заявил, что экс-председатель Рады мог представлять опасность для нынешних властей Украины, так как он хорошо знал, «как устраивать "майданы"». По данным украинского издания «Страна.ua», часть сторонников погибшего политика не исключает внутриполитической подоплеки его убийства, и преступление может быть связано с «ожиданиями неких грядущих политических потрясений» в стране.
УБИЙСТВО: КУРЬЕР И СЕМЬ ГИЛЬЗ
Андрей Парубий был убит днем 30 августа во Львове. В результате полученных травм он скончался на месте. Позже гибель Парубия подтвердил и сам Владимир Зеленский, передают «Известия».
«Преступление было тщательно подготовлено», - написал он в своем Telegram-канале.
Видео момента убийства украинского политика опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Запись сделана с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как политик идет вдоль дома, а за ним начинает идти мужчина, который ранее спрятался за одним из автомобилей. На кадрах видно, как курьер в форме службы доставки «Glovo» подходит к бывшему спикеру Рады и стреляет в него. Затем нападавший убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.
По данным «РБК-Украина», на месте убийства нашли семь гильз. После случившегося во Львове ввели план «Сирена» по поиску особо опасных преступников, скрывающихся с места преступления. Его до сих пор ищут полиция и спецслужбы Украины.
Убийство Парубия — не единственное нападение на украинских политиков за последние годы. Так, в июле 2024 года во Львове было совершено покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион, которая умерла в больнице после выстрела у ее дома.
21 мая 2025 года в Испании неизвестные застрелили экс-заместителя главы администрации президента Украины и советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Он скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Андрей Парубий был спикером Рады в 2016-2019 годах. Он принимал активное участие в организации «майдана» в 2013-2014 годах. Политик был известен своими антироссийскими действиями. Например, в апреле 2010 года он зажег дымовую шашку в зале заседаний Рады в момент ратификации соглашений с РФ по газу и Черноморскому флоту. А в марте 2014 года он выступил с инициативой ввести визы для российских граждан и ставить штампы в паспорте о выезде из Украины в Россию.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью НСН предположил, что офис президента Украины может «подчищать» следы, убирая людей, обладающих невыгодными для Киева знаниями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники начали использовать приложения, имитирующие Mir Pay
- Россияне будут платить до 100 тысяч рублей за отсутствие детского кресла
- ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай
- Захарова не исключила, что в убийстве Парубия обвинят украинских аквалангистов
- ВС РФ нанесли удар по Украине ракетами Х-101
- Активистка: Ликвидация Парубия стала посланием сверху
- Учителя жалуются на отказы предоставить им полные отпуска
- Трамп заявил о разрушении Белого дома
- Мощная магнитная буря приближается к земле
- СМИ: После раскрытия личности агента ЦРУ в разведке США усилились разногласия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru