КТО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ?

Накануне украинское крыло американской ультраправой группировки «The Base White Phoenix» («Белый феникс») объявило о причастности к убийству бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. В объединении заявили, что политик «сеял смуту среди украинцев и внедрял чуждые для страны культурные ценности», говорится в Telegram-канале группы.

При этом, по мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, убийство Парубия может быть связано с зачисткой политического поля командой президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заметил, что на политическом пространстве киевский режим не терпит никаких альтернатив, предпочитая «моноспектакли», передают «Известия».

Мирошник также предположил, что убийство Парубия могло быть спровоцировано его связью с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).