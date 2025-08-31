«Мы очень воодушевились еще одним устранением виновника Одесской бойни», — заявила она. Активистка указала, что теперь «все должно пойти по нарастающей».

Игнатьева выжила при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.

Расстрелянный во Львове Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

