Активистка: Ликвидация Парубия стала посланием сверху
Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия стала посланием сверху о том, что остальные причастные к сожжению Дома профсоюзов в Одессе будут наказаны Божьим и человеческим судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на участницу событий мая 2014 году, активистку одесского «антимайдана» Ольгу Игнатьеву.
«Мы очень воодушевились еще одним устранением виновника Одесской бойни», — заявила она. Активистка указала, что теперь «все должно пойти по нарастающей».
Игнатьева выжила при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.
Расстрелянный во Львове Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
