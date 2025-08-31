Соратника Парубия заявили, что он мог представлять опасность для нынешних украинских властей
31 августа 202504:01
Расстрелянный во Львове бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», сообщает «Страна.ua».
По данным издания, которое ссылается на соратников политика, это могло стать причиной его ликвидации. Некоторые собеседники не исключают внутриполитической подоплёки убийства, отмечая, что экс-спикер хорошо знал, как устраивать «майданы». Убийство может быть связано с «ожиданиями неких грядущих политических потрясений» в стране.
Ранее появилось видео убийства Парубия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соратника Парубия заявили, что он мог представлять опасность для нынешних украинских властей
- Экс-губернатор Сахалина Хорошавин признал вину во взяточничестве
- В РФ предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКУ
- Малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов
- Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург
- Трамп: Саммит России, США и Украины состоится
- СМИ: Трамп и Моди поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию
- Появилось видео убийства экс-спикера Рады Парубия
- Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Калмыкии
- Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru