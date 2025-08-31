Соратника Парубия заявили, что он мог представлять опасность для нынешних украинских властей

Расстрелянный во Львове бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий хорошо знал, «как устраивать «майданы», сообщает «Страна.ua».

Мирошник: Убийство Парубия может быть связано с командой Зеленского

По данным издания, которое ссылается на соратников политика, это могло стать причиной его ликвидации. Некоторые собеседники не исключают внутриполитической подоплёки убийства, отмечая, что экс-спикер хорошо знал, как устраивать «майданы». Убийство может быть связано с «ожиданиями неких грядущих политических потрясений» в стране.

Ранее появилось видео убийства Парубия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийстваУкраина

