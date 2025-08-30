Мирошник: Убийство Парубия может быть связано с командой Зеленского

Расправа над экс-спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием может быть связана с попыткой команды президента страны Владимира Зеленского «зачистить поляну», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, Парубий сыграл значительную роль в «законодательном оформлении неонацизма на Украине».

Мирошник добавил, что убийство Парубия могли спровоцировать его связи с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Видео момента убийства Парубия публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН». На кадрах видно, как курьер подходит к бывшему спикеру Рады и стреляет в него. Затем нападавший убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

