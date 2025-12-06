Кадыров назвал атаку на «Грозный-Сити» попыткой запугать мирных граждан

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку беспилотника ВСУ по зданию в комплексе «Грозный-Сити» в столице республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик назвал такие действия попытками запугать мирных жителей и «создать иллюзию давления».

«Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», — указал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни обратился к ВСУ. Он заявил, что если противник хочет на самом деле воевать, пусть назовет место, где можно встретиться лицом к лицу.

Позднее Кадыров добавил, что в течение следующей недели украинские войска ощутят на себе жесткий ответ за атаку в Грозном. Удары будут направлены на «военные террористические объекты» ВСУ.

Ранее в башне «Грозный-Сити» произошел взрыв из-за БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обошлось без жертв.

