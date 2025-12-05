Бундестаг отклонил резолюцию по замороженным российским активам

По словам депутата от партии «Альтернатива для Германии» Штефана Койтера, предложение об изъятии российских активов крайне опасно с экономической точки зрения и сомнительно с юридической точки зрения, а также является прямой атакой на интересы Германии и нарушает нормы международного права.

«Не стоит также отбрасывать последствия для германских фирм. У нас есть компании, инвестирующие, как и прежде, в Россию, ведущие там бизнес, — Metro, Knauf, Hochland», — подчеркнул Койтер, отметив, что при изъятии российских активов корпорациям грозят ответные меры.

Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что существует очень большая вероятность того, что хранившиеся в Европе замороженные российские активы уже давно потрачены, поэтому Россия рискует не получить их обратно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

