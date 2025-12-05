Бундестаг отклонил резолюцию по замороженным российским активам

Резолюции о прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере и о передаче Киеву замороженных российских активов отклонило большинство депутатов бундестага. Об этом сообщается на сайте парламента Германии.

Резолюцию о передаче всех замороженных российских активов поддержали 77 парламентариев, против проголосовали 455 человек, воздержались 53 депутата.

Американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы

По словам депутата от партии «Альтернатива для Германии» Штефана Койтера, предложение об изъятии российских активов крайне опасно с экономической точки зрения и сомнительно с юридической точки зрения, а также является прямой атакой на интересы Германии и нарушает нормы международного права.

«Не стоит также отбрасывать последствия для германских фирм. У нас есть компании, инвестирующие, как и прежде, в Россию, ведущие там бизнес, — Metro, Knauf, Hochland», — подчеркнул Койтер, отметив, что при изъятии российских активов корпорациям грозят ответные меры.

Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что существует очень большая вероятность того, что хранившиеся в Европе замороженные российские активы уже давно потрачены, поэтому Россия рискует не получить их обратно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: bundestag.de
