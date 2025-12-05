Трампа избрали первым лауреатом премии мира ФИФА

Американский лидер Дональд Трамп стал первым, кто получил премию мира Международной федерации футбола (ФИФА), сообщило РИА Новости.

Лауреатом Трампа объявил глава ФИФА Джанни Инфантино. Президенту США вручили именной кубок и медаль.

Пакистан вновь выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

По словам Инфантино, премию каждый год будут вручать тем людям, «которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям».

Трамп назвал вручение премии «одной из великих почестей в жизни». Глава государства поблагодарил свою семью, в частности, супругу Меланию.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что страна собирается номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАНаградаПремияДональд Трамп

