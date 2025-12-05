Трампа избрали первым лауреатом премии мира ФИФА

По словам Инфантино, премию каждый год будут вручать тем людям, «которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям».

Трамп назвал вручение премии «одной из великих почестей в жизни». Глава государства поблагодарил свою семью, в частности, супругу Меланию.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что страна собирается номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

