Атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у берегов Болгарии после атаки украинского морского беспилотника в водах Турции 28 ноября. Об этом сообщает портал Maritime.

Судно находится в Черном море в районе города Ахтополь. В связи с ЧП с беспилотником танкер потерял ход и после прекращения буксировки турецким судном встал на якорь примерно в одной миле от побережья Болгарии. На борту находятся десять человек. Ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана. Отмечается, что экипаж танкера запросил эвакуацию, но из-за неблагоприятных метеоусловий спасательную операцию отложили до утра 6 декабря.

Позже канал БНТ со ссылкой на болгарское министерство транспорта и связи сообщил, что «Морская администрация», главное управление пограничной полиции и болгарским военно-морским флотом проводят операцию по оказанию помощи севшему на мель судну. Действия координирует минтранс.

Ранее в акватории Черного моря были атакованы нефтяные танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагами Гамбии, корабли загорелись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

