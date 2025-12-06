Атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие
Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у берегов Болгарии после атаки украинского морского беспилотника в водах Турции 28 ноября. Об этом сообщает портал Maritime.
Судно находится в Черном море в районе города Ахтополь. В связи с ЧП с беспилотником танкер потерял ход и после прекращения буксировки турецким судном встал на якорь примерно в одной миле от побережья Болгарии. На борту находятся десять человек. Ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана. Отмечается, что экипаж танкера запросил эвакуацию, но из-за неблагоприятных метеоусловий спасательную операцию отложили до утра 6 декабря.
Позже канал БНТ со ссылкой на болгарское министерство транспорта и связи сообщил, что «Морская администрация», главное управление пограничной полиции и болгарским военно-морским флотом проводят операцию по оказанию помощи севшему на мель судну. Действия координирует минтранс.
Ранее в акватории Черного моря были атакованы нефтяные танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагами Гамбии, корабли загорелись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
