Большинство автомобилей Mercedes в России приобретают в сегменте премиум-класса. Эти клиенты никогда не откажутся от марки, поэтому они решили закупиться заранее, пока цена на автомобили не повысилась из-за утильсбора, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.



В ноябре на учет в России встало 1160 новых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 107,5% больше, чем в ноябре 2024 года (559 шт). За 11 месяцев прирост составил 26%. Всего в текущем году зарегистрировано 7985 новых легковых Mercedes-Benz. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Хайцеэр легко объяснил такую динамику.