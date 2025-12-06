Трамп заявил, что спас миллионы жизней
6 декабря 202502:21
Президент США Дональд Трамп на своем посту спас «миллионы и миллионы» жизней. Об этом политик заявил во время церемонии вручения ему премии мира ФИФА в Вашингтоне.
«Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти», - подчеркнул Трамп.
Также американский лидер напомнил о примере Индии и Пакистана и «разных войнах», которые завершили раньше, чем они начались.
Ранее Трамп стал первым обладателем премии мира ФИФА. Ему вручили золотую медаль и кубок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что спас миллионы жизней
- В Белгородской области БПЛА атаковал машину председателя избиркома
- Кадыров назвал атаку на «Грозный-Сити» попыткой запугать мирных граждан
- Атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие
- «Денег нет, но я верну»: Долина пообещала отдать Лурье 112 млн рублей за квартиру
- Россиянам пообещали новогодний отдых на Кубе без лихорадки
- Бундестаг отклонил резолюцию по замороженным российским активам
- Утильсбор и любовь: Почему россияне бросились скупать Mercedes в ноябре
- Трампа избрали первым лауреатом премии мира ФИФА
- Ушаков назвал дружескими переговоры Путина и Уиткоффа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru