Трамп заявил, что спас миллионы жизней

Президент США Дональд Трамп на своем посту спас «миллионы и миллионы» жизней. Об этом политик заявил во время церемонии вручения ему премии мира ФИФА в Вашингтоне.

«Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти», - подчеркнул Трамп.

Также американский лидер напомнил о примере Индии и Пакистана и «разных войнах», которые завершили раньше, чем они начались.

Ранее Трамп стал первым обладателем премии мира ФИФА. Ему вручили золотую медаль и кубок.



