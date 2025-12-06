Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал средний размер пенсии по старости в России в следующем году. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

В Госдуме заявили, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тыс. рублей

«Средняя страховая пенсия по старости... вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», - рассказал парламентарий.

При этом Говырин сослался на оценку правительства.

Ранее депутат заявлял, что с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияГосдумаПенсия

