Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей
6 декабря 202502:39
Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал средний размер пенсии по старости в России в следующем году. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Средняя страховая пенсия по старости... вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», - рассказал парламентарий.
При этом Говырин сослался на оценку правительства.
Ранее депутат заявлял, что с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
