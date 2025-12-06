Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей

В Кремле ожидают, что зять президента США будет писать план урегулирования по Украине Кадыров пообещал «подарок» после атаки БПЛА на «Грозный-Сити» Трамп стал первым обладателем Премии мира ФИФА Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год «До + 5°»: Синоптик Шувалов развеял страшилки о ледяных аномалиях в Москве