Россиянам пообещали новогодний отдых на Кубе без лихорадки
Распространение опасных лихорадок не затрагивает туристические районы, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Туристам достаточно купить себе страховку и не посещать бедные районы, чтобы не подхватить лихорадки и болезни, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.
Куба находится в сложной ситуации, заявила в недавнем обращении замминистра здравоохранения острова Карильда Пенья. Только по официальным данным, за последние несколько месяцев от вирусов денге и чикунгунья, передающихся через укусы комаров, погибли 33 человека, среди них есть и несовершеннолетние, 93 пациента находятся в тяжелом состоянии. Арутюнов отметил, что у россиян и так не было желания посещать эту страну зимой.
«В Новый год не так много россиян поедут на Кубу. К тому же, новости о лихорадках относятся только к центральным районам страны. Наши туристы живут в основном на пляжах и побережье. Там, где чистое море, комаров практически нет, поэтому я не слышал об угрозе для россиян. Однако эта ситуация не является новой. Такое же происходит на Маврикии, в Шри-Ланке, но там вал туристов. Чтобы обезопасить себя от заболеваний достаточно иметь хорошую страховку. Хватит расходов в пределах тысячи долларов. Этого хватит на все возможные варианты, включая, не дай Бог, депортацию домой с медицинскими целями. Ну и главное — не ходить вне туристических маршрутов куда-то там в джунгли или в чащу леса, избегать городских кварталов, где живет самое бедное население, не пить воду на улицах из открытых источников. Лучше всегда брать только из закрытых пластиковых бутылок. Даже чистить зубы в отелях лучше не с водой из-под крана, а из бутилированной бутылочки. Это не так дорого, но обезопасит от многих проблем, в том числе и инфекционных заболеваний», — указал он.
Ранее Арутюнов оценил в беседе с НСН туристический потенциал Саудовской Аравии для россиян.
