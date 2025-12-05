Туристам достаточно купить себе страховку и не посещать бедные районы, чтобы не подхватить лихорадки и болезни, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.



Куба находится в сложной ситуации, заявила в недавнем обращении замминистра здравоохранения острова Карильда Пенья. Только по официальным данным, за последние несколько месяцев от вирусов денге и чикунгунья, передающихся через укусы комаров, погибли 33 человека, среди них есть и несовершеннолетние, 93 пациента находятся в тяжелом состоянии. Арутюнов отметил, что у россиян и так не было желания посещать эту страну зимой.