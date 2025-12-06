В Белгородской области БПЛА атаковал машину председателя избиркома

Беспилотник атаковал автомобиль главы избиркома Белгородской области Игоря Лазарева. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере Max.

Инцидент произошел в поселке Борисовка Борисовского округа.

«В момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности - рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство», - подчеркнул Гладков.

По словам главы региона, машина была серьезно повреждена.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущееся авто главы белгородского поселка Березовка Валерия Борисенко, чиновник был ранен.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
