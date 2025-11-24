Мерц считает, что пункты плана США по Украине о замороженных активах РФ неприемлемы
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD указал на отсутствие у США полномочий для распоряжения российскими активами, замороженными на территории Европейского союза.
По его словам, один из пунктов американского плана, предполагающий использование этих средств для помощи Украине с последующей компенсацией половины прибыли Вашингтону, является неприемлемым. Мерц подчеркнул, что Европейский союз является единственной стороной, имеющей право инициировать подобные решения. В качестве альтернативы он предложил использовать активы в качестве кредитного обеспечения для военных закупок Киева.
Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
