Мерц считает, что пункты плана США по Украине о замороженных активах РФ неприемлемы

По его словам, один из пунктов американского плана, предполагающий использование этих средств для помощи Украине с последующей компенсацией половины прибыли Вашингтону, является неприемлемым. Мерц подчеркнул, что Европейский союз является единственной стороной, имеющей право инициировать подобные решения. В качестве альтернативы он предложил использовать активы в качестве кредитного обеспечения для военных закупок Киева.

Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

