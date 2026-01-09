НАСА предупредило о скором разрушении айсберга А23а

Айсберг А23а, который ранее считался крупнейшим на планете, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели из-за продолжающегося таяния и структурных повреждений. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космоса США.

По данным специалистов, на опубликованных спутниковых снимках на поверхности айсберга заметны обширные скопления талой воды, придавшие льду голубоватый оттенок. Ученые считают, что накопившаяся вода создает дополнительную нагрузку, из-за которой ледяная структура трескается и теряет устойчивость.