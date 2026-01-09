НАСА предупредило о скором разрушении айсберга А23а
Айсберг А23а, который ранее считался крупнейшим на планете, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели из-за продолжающегося таяния и структурных повреждений. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космоса США.
По данным специалистов, на опубликованных спутниковых снимках на поверхности айсберга заметны обширные скопления талой воды, придавшие льду голубоватый оттенок. Ученые считают, что накопившаяся вода создает дополнительную нагрузку, из-за которой ледяная структура трескается и теряет устойчивость.
В НАСА отмечают, что совокупность этих признаков указывает на высокую вероятность полного разрушения айсберга в краткосрочной перспективе. Для исследователей, наблюдавших за А23а на протяжении десятилетий, его исчезновение стало символическим и одновременно эмоциональным моментом.
В декабре 2025 года ученые сообщали, что А23а потерял около 67% своей первоначальной площади и утратил статус крупнейшего айсберга в мире, уступив первенство другому ледяному массиву. В настоящее время А23а дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки. Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Изначально его площадь превышала 4 тысяч кв. км. Более 30 лет он оставался на мели в центральной части моря Уэдделла, однако в 2023 году вновь пришел в движение, после чего оказался на открытой воде и продолжил дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова, передает «Радиоточка НСН».
