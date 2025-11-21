Путин: Друзья и партнеры России поддержали обсуждаемые договоренности по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что все ключевые партнеры России, включая государства Глобального Юга и страны ОДКБ, поддержали возможные договоренности по украинскому урегулированию, которые Москва и Вашингтон обсуждали на саммите в Анкоридже. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

По словам главы государства, Москва подробно проинформировала союзников о сути обсуждений. Среди них — Китай, Индия, КНДР, ЮАР, Бразилия, государства ОДКБ и другие страны, с которыми у России сформированы устойчивые политические и экономические связи, отмечает RT.

Путин подчеркнул, что все эти партнеры без исключения выразили поддержку потенциальным договоренностям.

Президент отметил, что такая консолидированная позиция стран Глобального Юга подтверждает их заинтересованность в возможном политическом урегулировании и демонстрирует доверие к российскому подходу в переговорах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаВладимир Путин

