Путин: Друзья и партнеры России поддержали обсуждаемые договоренности по Украине
Президент Владимир Путин заявил, что все ключевые партнеры России, включая государства Глобального Юга и страны ОДКБ, поддержали возможные договоренности по украинскому урегулированию, которые Москва и Вашингтон обсуждали на саммите в Анкоридже. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
По словам главы государства, Москва подробно проинформировала союзников о сути обсуждений. Среди них — Китай, Индия, КНДР, ЮАР, Бразилия, государства ОДКБ и другие страны, с которыми у России сформированы устойчивые политические и экономические связи, отмечает RT.
Путин подчеркнул, что все эти партнеры без исключения выразили поддержку потенциальным договоренностям.
Президент отметил, что такая консолидированная позиция стран Глобального Юга подтверждает их заинтересованность в возможном политическом урегулировании и демонстрирует доверие к российскому подходу в переговорах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские туристы в ОАЭ уже сутки ждут вылета после трех отмененных рейсов
- Путин: Друзья и партнеры России поддержали обсуждаемые договоренности по Украине
- «Важно чувство меры»: Лукьяненко призвал не бояться «кринжа» в литературе
- Путин назвал два устраивающих Россию сценария развития ситуации на Украине
- СМИ: В Европе возмутились американским планом по Украине
- Путин: Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться
- Путин впервые прокомментировал мирный план США по Украине
- Вучич опроверг заявления о призыве Германии втянуть Сербию в войну с Россией
- СМИ: Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича
- Легенда ЦСКА: «Спартак» без Станковича стал сильнее, чем с ним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru