Путин назвал два устраивающих Россию сценария развития ситуации на Украине

Однако, по его словам, документ пока не стал предметом конкретного обсуждения, поскольку Вашингтон не получил согласия Киева.

Путин также заявил, что украинское руководство и его европейские союзники «по-прежнему мечтают» о стратегическом поражении России на поле боя, что, по его мнению, затрудняет переговорный процесс, передает «Радиоточка НСН».

