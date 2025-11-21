Путин назвал два устраивающих Россию сценария развития ситуации на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает продвигаться к целям спецоперации вооруженным путем, но при этом остается открытой для мирных переговоров. Об этом он сказал на совещании с членами Совета безопасности, комментируя ситуацию на фронте.

Президент подтвердил, что США передали России мирный план по Украине, включающий 28 пунктов.

Однако, по его словам, документ пока не стал предметом конкретного обсуждения, поскольку Вашингтон не получил согласия Киева.

Путин также заявил, что украинское руководство и его европейские союзники «по-прежнему мечтают» о стратегическом поражении России на поле боя, что, по его мнению, затрудняет переговорный процесс, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
