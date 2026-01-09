Апелляция по делу археолога Бутягина пройдет в Польше 12 января

Апелляционный суд Варшавы в понедельник рассмотрит жалобу на арест российского археолога Александра Бутягина. Заседание назначено на 12 января и начнется в 11:00 по местному времени, следует из расписания, опубликованного на сайте суда.

Как уточняется, дело об избрании меры пресечения будет рассматривать судья Дариуш Лубовский. Речь идет о проверке законности ареста ученого, который ранее был помещен под стражу сроком на 30 дней.

Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева

Бутягин был задержан в Польше в начале декабря по запросу Украины. Украинская сторона обвиняет его в проведении незаконных археологических работ на территории Крыма. По информации польской прокуратуры, в случае экстрадиции на Украину ученому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее в прокуратуре Варшавы сообщили, что получили из Украины пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса об экстрадиции. Польские надзорные органы должны изучить представленные материалы и передать их в суд, который примет решение о возможной выдаче археолога, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПольшаАрхеологиАресты

Горячие новости

Все новости

партнеры