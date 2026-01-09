СМИ: Министры Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную раду. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По данным издания, отставки связаны с планируемыми кадровыми перестановками в правительстве. Ожидается, что Шмыгаль перейдет на пост министра энергетики, а Федоров, в свою очередь, возглавит министерство обороны Украины.