СМИ: Министры Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную раду. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По данным издания, отставки связаны с планируемыми кадровыми перестановками в правительстве. Ожидается, что Шмыгаль перейдет на пост министра энергетики, а Федоров, в свою очередь, возглавит министерство обороны Украины.

СМИ: Ермак сохранил минимум десять должностей после отставки

Сообщается также о ранее принятых кадровых решениях в окружении президента. В частности, были подписаны указы о назначениях на ключевые должности в структуре офиса президента и в системе военной разведки.

Кадровые изменения происходят на фоне отставки бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, которая последовала в конце ноября. В тот же день у него прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела в энергетической сфере. Президент Украины заявлял, что не был осведомлен о происходивших за его спиной действиях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаОтставкаУкраина

