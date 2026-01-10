МИД РФ назвал ложными обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве
Министерство иностранных дел России назвало ложными обвинения в адрес Москвы в причастности к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ночью 9 января в украинской столице прогремели взрывы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В МИД обратили внимание, что украинские источники распространяют сведения о повреждениях здания посольства, якобы полученных в результате удара Вооруженных сил РФ. Ведомство подчеркнуло, что для российской армии диппредставительства никогда не были «объектами огневого поражения».
«Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства», - заявили в МИД.
Кроме того, министерство указало, что Россия рассматривает Катар в качестве приоритетного партнера и дружественного государства.
